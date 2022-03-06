عروض منصات البيع الإلكتروني للذهب بمصر: الشبكة بالتقسيط بمناسبة عيد الأم

أعلنت مجموعة من منصات البيع الإلكتروني في مصر عروضًا وتسهيلات للمواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية في الوقت الحالي، إذ يرغب العديد من المصنعين والمنصات في زيادة حركة بيع الذهب، خاصة أنَّ الفترة الحالية تشهد موسم عيد الأم.

عرض عيد الأم

وطرحت منصات البيع الإلكتروني في مصر ميزة جديدة للراغبين في شراء المشغولات الذهبية في عيد الأم وهي تقسيط ثمن الذهب لمن يرغب في شراءه، موضحة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الميزة الجديدة لتقسيط تمنح المواطنين فرصة شراء ما يريدون وفي الوقت نفسه زيادة نسبة المبيعات.

وذكرت المنصات إنَّها تتيح تقسيط قيمة مشتريات الذهب من خلال عدد من المحلات على 6 أشهر ودون فوائد وهو ما يجعل البعض يفضل الشراء حاليًا للاستفادة من هذه العروض.

قسط على 6 أشهر ودون فوائد

ولفتت المنصات إلى أنَّ هذه العروض والتقسيطات للأسعار تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، إذ جرى الإعلان عن عروض للتقسيط، وهو ما يصب في صالح المقبلين على شراء «شبكة الزفاف» أيضًا الخاصة بهم.

وشهدت الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في أسعار الذهب وارتفاعها في السوق المحلية نظرًا لما يمر به العالم من أزمات اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب العالمية.