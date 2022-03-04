قفزة في أسعار الذهب عالميا بعد هجوم روسيا على المحطة النووية بأوكرانيا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعا في البورصات العالمية، بعد الإعلان عن الهجوم الروسي على أكبر محطة نووية في أوروبا، داخل الأراضي الأوكرانية، وتتحرك الأسعار لتحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ مايو 2021، حيث سارع المستثمرون للتحوط بحثا عن الملاذ الآمن في المعدن الأصفر.

الأسعار الفورية تسجل 1948 دولارا

وفي بداية اليوم ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.6٪ لتسجل 1946.41 دولارًا للأوقية، لتقترب من تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 3٪، كما ارتفعت العقود الآجلة بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 1،948.60 دولار.

زيادة في أسعار الفضة

وارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 25.25 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.4٪ إلى 1084.82 دولار، كما قفز معدن البلاديوم 1.65 إلى 2818.86 دولار بعد الضربة الروسية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو 2021، حين بلغ 2835.48 دولار.

هروب جماعي للمستثمرين

وكانت وكالة «بلومبرج»، وصفت ما يحدث في أسواق الذهب بأنه هروبا جماعيا من جانب المستثمرين للتحوط عبر المعدن الأصفر، في ظل الاضطرابات الحالية.

وأكد «إيهاب واصف»، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنّ هناك إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين العالميين، وصناديق الاستثمار نحو الذهب، وأن هذا الإقبال يزداد مع زيادة الاضطرابات، موضحا أن الأمر مرتبط باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، ومعدلات التضخم المرتفعة، التي تتطلب التحوط من جانب المستثمرين، للحفاظ على العائدات.

الاستثمار الأفضل

وأضاف «واصف»: «الذهب هو الاستثمار الأفضل في الوقت الحالي، والأمر ليس فقط مرتبط بالحرب، لكن بمعدلات التضخم العالية، التي تُجبر المستثمرين على البحث عن الأوعية الأفضل لحفظ استثماراتهم من التآكل، لحين اتضاح الرؤية في الأسواق العالمية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الذهب يعتبر الأفضل إذا ما تم التعامل معه كاستثمار طويل الأجل، وليس من أجل المضاربة.