دفاع المتهم الثاني في «الآثار الكبرى»: المضبوطات تشبه لعب الأطفال

تستمع الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، لمرافعة دفاع المتهم الثاني في قضية «الآثار الكبرى»، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.

ودفع محامي المتهم الثاني، خلال مرافعته أمام المحكمة، ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والتلبس، وقدم فلاشة تحوي أسماء «أعداء» المتهم الأول علاء حسانين نائب الجن والعفاريت، فضلا عن دفعه ببطلان إذن النيابة العامة، وتجاوز مأمور القبض القضائي، كما قدّم فلاشة أخرى تحوي عددا من مقاطع الفيديو لأشخاص معلومين تؤكد أن موكله تم القبص عليه في ديرمواس.

محامي المتهم الثاني: المضبوطات تشبه «لعب الأطفال»

كما دفع بانتفاء ركن العلم في حق المتهم الثاني والأول، وأن التحريات غير جدية، وأنه لا توجد مراقبة في أوراق الدعوى، وكذا انتفاء علاقة بين المتهم الأخير حسن راتب، والمتهم الأول علاء حسانين، وقدم ورقة مطبوعة لصور الآثار المضبوطة والتي نشرت عبر محطات التلفاز، وقال إنّها تشبه «لعب الأطفال»، على حد قوله.

ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة التشكيل العصابي في حق موكله، وجميع المتهمين وعدم توافر شروطه، سواء اتصال أي من المتهمين ببعضهم، وكذا عدم وجود جريمة الاتجار في أوراق الدعوى.