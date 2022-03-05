دفاع علاء حسانين: موكلي رفض 10 ملايين دولار للشهادة ضد أحمد قذاف الدم

تستمع الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، لمرافعة المحامي أحمد يحيي، دفاع المتهم الأول علاء حسانين نائب الجن والعفاريت ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الآثار الكبرى.

رفض 10 ملايين دولار

واستشهد الدفاع أمام المحكمة بمواقف موكله علاء حسانين في حقن الدماء بالصعيد، وأنه تدخل في عشرات المصالحات، قائلًا إنّ موكله رفض 10 ملايين دولار للشهادة ضد أحمد قذاف الدم، ابن عم معمر القذافي، الرئيس الليبي الراحل، في أحد المشكلات المتعلقة بالثأر.

ودفع يحيى بعدم جدية التحريات؛ لأن محرر المحضر لم يتوصل إلى هوية من كان بصحبة علاء حسانين طوال الخمس سنوات الماضية وهو سائقه أكمل ربيع، المتهم الثاني في القضية.

المحكمة تطالب المتهمين بالتزام الصمت

وتدخل علاء حسانين، خلال مرافعة الدفاع وأثناء سرد المحامي بعض الوقائع، وحاول تصحيح بعض المعلومات لدفاعه؛ فنهرته المحكمة وأمرته بالتزم الصمت، ووجهت إنذارًا لجميع المتهمين الموجودين في قفص الاتهام بعدم التحدث، وترك الدفاع يقدم دفوعه وطلباته كافة.