دفاع علاء حسانين: موكلي «عاشق للوطن» ومستحيل يخونه

قال أحمد يحيي دفاع المتهم الأول علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، خلال مرافعته اليوم عن موكله، أمام المستشار خليل عمر رئيس محكمة الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إن موكله لا يمكن أنه يفكر في أن يخون بلده أو يبعها.

وأضاف يحيي، خلال دفاعه عن موكله، أن المتهم علاء حسانين رجل شريف، والدليل على كلامه أنه كان عضوا في مجلس النواب 10 سنوات، وخدم بلده كثيرا.

وقدم المحامي لهيئة المحكمة دليلا على كلامه، وهو كتاب كتبه حسانين ويحمل اسم «عاشق الوطن»، متابعًا: «كيف له أن يفكر في خيانة بلده، فضلا عن حصوله على وسام الجمهورية».