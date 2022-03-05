دفاع علاء حسانين يقدم مفاجأة للمحكمة في قضية موكله

قدم دفاع علاء حسانين، المتهم الأول في قضية الآثار الكبرى، للمستشار خليل عمر، رئيس الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، صورة فوتوغرافية لموكله، والتي تفيد وجوده خلال مؤتمر كان قد تم عقده في قرية دلجا مركز دير مواس، وهو بنفس الملابس التي تم ضبطه وتصويره بها من قبل مجري التحريات.

وهو ما يؤكد عدم صحة محضر الضبط الذي تم تحريره بأنه تم ضبطه في دائرة مصر القديمة، على حد مرافعة الدفاع.