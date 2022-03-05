علاء حسانين للمحكمة: «اسمحولي اتكلم في غرفة المداولة هقول كلام خطير»

سمح المستشار خليل عمر، رئيس محكمة الدائرة 9 جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، خلال جلسة محاكمة المتهم الأول علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين، بالتحدث بما يريد قوله لمدة 3 دقائق فقط.

حسانين: طلبت من النيابة 23 طلبا ولم تستجب

وقال حسانين، أمام هيئة المحكمة، إنه من أول يوم لضبطه وعرضه على النيابة العامة، طلب 23 طلبًا من النيابة، منها ضم دفتر أحوال قسم شرطة مصر القديمة، وكاميرات المراقبة لكنها لم تستجب لأي طلب من طلباته.

حسانين: «هقول كلام خطير»

وأضاف حسانين: «أنا راجل وطني وبخاف على بلدي، وعلشان كده أنا مش عاوز أقول الكلام اللي هقوله قدام الناس والإعلام، وده لأنه كلام خطير، وبكرر طلبي تاني يا ريت هيئة المحكمة تسمح لي بالكلام ده داخل غرفة المداولة».

يشار إلى أنّ الجلسة تعقد برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.