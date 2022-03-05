المجمع الطبي بكوبري القبة يشهد إجراء جراحة نادرة ومعقدة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كل الخدمات الطبية المتميزة للمرضى من العسكريين والمدنيين على حد سواء من خلال الإمكانيات الطبية المتطورة تحت إشراف نخبة من أمهر الأطباء وأطقم التمريض بمختلف التخصصات بجميع الصروح الطبية بالقوات المسلحة.

أجرى فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة وبمساعدة طاقم طبي متميز من أطباء التخدير والرعاية المركزة والتمريض والفنيين عملية إصلاح لتمدد الشريان الأورطي بالبطن والصدر باستخدام الدعامات المغطاة المتفرغة ذات الفتحات بواسطة الأشعة التداخلية والتي تُعد من أكثر العمليات تعقيداً ومهارة بتخصص (T - branch EVAR) المغذية لشرايين البطن الرئيسية.

وتعد تلك الجراحة من الجراحات النادرة والمعقدة بتخصص جراحة الأوعية الدموية، والتي تمت تحت إشراف فريق طبي مصري خالص من الأطباء وتمريض القوات المسلحة وبنتائج مبهرة حيث مر المريض بفترة العملية وما بعد العملية بحالة مستقرة وخرج من المستشفى بحالة جيدة جداً بعد أن كان يتمّ الاعتماد على الخبراء الأجانب لتنفيذ مثل هذه الجراحات.

وتعد تلك العملية نافذة أمل لمرضى التمددات بالشريان الأورطي الصدري والبطني حيث تُعد بديلاً للجراحات الكبرى ذات الخطورة البالغة على الحياة والآثار الجانبية الشديدة، إذ يتمّ إجراء هذه الجراحة من فتحات جراحية صغيرة بمنطقة أعلى الفخذين وبواسطة الأشعة.

يأتى ذلك فى إطار الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقطاع الطبى بما يمكنها من الإرتقاء بكافة مقومات المنظومة الطبية بالقوات المسلحة .