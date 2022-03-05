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عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا بمجلس «بحر البلطيق»

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سحر المكاوى
11:26 ص | السبت 05 مارس 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

علق الاتحاد الأوروبي عضوية روسيا وبيلاروسيا في مجلس دول بحر البلطيق، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل 

فيما دعا وزير خارجية أوكرانيا لمنع السفن الروسية من استخدام الموانئ العالمية

وقال الجيش الأوكراني، أن جهود القوات الروسية واضحة في تطويق كييف وإضعاف المقاومة في المدن التي تمت محاصرتها،منوها إلى أن  الهجمات الجوية الروسية تمثل أحد أصعب التحديات 

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية،أن أكثر من 66 ألف أوكراني عادوا من الخارج للمشاركة في القتال 

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بقلم سحر المكاوى