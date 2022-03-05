عاجل.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وإجلاء المدنيين

أعلنت السلطات الروسية، لإجلاء المدنيين من مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا في أوكرانيا، عبر ممرات إنسانية تعمل على تأمينها، بدءًا من الساعة 10 بتوقيت موسكو.

إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر

وأكدت السلطات الروسية، أنّ إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأفاد الإعلام الروسي، بتمديد إغلاق المطارات جنوبي روسيا حتى 14 مارس الجاري.