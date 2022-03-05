تقارير: أكثر من مليون و200 ألف أوكراني لجأوا لدول مجاورة منذ بدء الحرب

قال «البنك الدولي»، إن المؤسسة المالية الدولية، قد تمنح أوكرانيا قروضا بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، واوضح مدير البنك ديفيد مالباس، في اتصال هاتف مع الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه جرى إنشاء صندوق خاص للمانحين لمساعدة أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وأعلنت «المفوضية السامية للاجئين»، أن أكثر من 1.2 مليون أوكراني، لجأوا لدول مجاورة منذ بدء الحرب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«موسكو» تتحضر لإرسال 1000 مرتزق إضافي إلى أوكرانيا

أشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، بدورها، إلى أن روسيا تتحضر لإرسال 1000 مرتزق إضافي إلى أوكرانيا.

بدورها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن روسيا أطلقت أكثر من 500 صاروخ على أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

بدورها، أعلنت واشنطن، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستزور بولندا ورومانيا بين 9 و11 مارس الجاري، وستعزز المسؤو الأمريكية، خلال لقاءاتها في البلدين تنسيق بلادها مع هذه الدول ردا على العملية العسكرية الروسة الخاصة في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، قال في وقت سابق، إن موسكو لا تهدف بعمليتها إلى تقسيم أوكرانيا، انما تسعى لتحقيق ضمانات لأمنها.

«شويجو»: المفاوضات مع الجانب الأوكراني لم تتحرك من نقطة الصفر

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قال في وقت سابق، إن المفاوضات مع الجانب الاوكراني لم تتحرك من نقطة الصفر، موضحا في اتصال هاتفي مع الأمين العام لـ الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن واشنطن والدول الغربية بدأت بضخ السلاح والذخيرة لـ«كييف» ودفعت بها نحو حل النزاع بالقوة.

وأشار شويجو، إلى أن أوكرانيا تحولت إلى أرض ينطلق منها خطر كبير يهدد الأمن الروسي.

وفي وقت سابق، قال رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، إن بلاده مستعدة لمناقشة إمكانية الانضمام إلى «الناتو»، وبرر الامر بـ تغير الوضع بشكل كبير.في كل من فنلندا والسويد.

وفي ساق متصل، أطلق تحالف «قوة الاستطلاع المشتركة»، بقيادة «لندن»، مناورات في بحر البلطيق، فيما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، من على متن فرقاطة «نيلز جويل» الدنماركية، إنه يشعر بالقلق من حرب باردة جديدة وإسدال ستار حديدي جديد في أوروبا.