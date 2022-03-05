تأجيل محاكمة قاتل زوجته بالشرقية لـ2 مايو.. ألقى جثتها في الترعة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها منذ قليل، تأجيل محاكمة شاب إلى جلسة 2 مايو المقبل، لاتهامه بقتل زوجته وإلقاء جثتها في ترعة بدائرة مركز ديرب نجم، بعد اكتشافها أنه على علاقة غير شرعية بسيدة أخرى، وتهديده بفضح أمره إذا لم ينه هذه العلاقة غير المشروعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد محمد لاشين، وسكرتارية فليس صبحي وإسلام محجوب.

بلاغ باختفاء ربة منزل

تعود أحداث الواقعة لشهر يوليو عام 2021، حيث تلقى كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم بتغيب «عزة. ح»، 23 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية «قرموط صهبرة».

وفي وقت لاحق، تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد عثور الأهالي على جثة المجني عليها طافية أعلى مياه إحدى الترع بدائرة مركز ديرب نجم على بعد نحو 10 كيلومترات من قريتها.

اتهام زوج المجني عليها بقتلها

ورجحت المعاينة الأولية وجود شبهة جنائية وراء الوفاة، وتبين عدم وجود المصوغات الخاصة بها التي كانت ترتديها للزينة قبل تغيبها.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «إسلام ش.»، 27 سنة، مقيم بـ«قرموط صهبرة»، زوج المجني عليها، وأقدم على التخلص منها وقام بسرقة المصوغات زوجته التي كانت ترتديها في أذنيها ويدها للإيهام بأن مقتلها كان بغرض السرقة، لإبعاد الشهبات عنه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نخلص من زوجته بعدما اكتشفت أنه على علاقة غير شرعية بإحدى السيدات، وطلبت منه أكثر من مرة إنهاء العلاقة، وخشية افتضاح أمره، فاستدرجها إلى مكان خال من المارة، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها ثم قام بإلقائها في الترعة وتم ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مكان المصوغات التي كان يخبئها في منزله.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق.