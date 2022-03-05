تجديد حبس متهمين اثنين بتزوير شهادات لقاح كورونا في الشرقية

قررت نيابة الشرقية، تجديد حبس متهمين اثنين بتزوير شهادات لقاح كورونا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا، أكدت فيه تلقي معلومات تفيد قيام صاحب مكتبة كائنة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير شهادات التحليل الخاصة بفيروس كورونا، وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

شهادات مزورة منسوب صدورها لجهة حكومية

وتابع البيان، أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش المكتبة المشار إليها تم ضبط 6 شهادات تحاليل فيروس كورونا مزورة بأسماء أشخاص مختلفة، ومنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد، ومنسوب صدورها لذات الجهة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، و3 طابعات، و3 ماسح ضوئي.

وأضاف البيان، أنه بفحص جهاز الكمبيوتر المضبوط فنياً تبين أنه محمل بعدد من المحررات والمستندات خالية البيانات، ومنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية لذات الجهات «معدة للتزوير».

ضبط المتهم الثاني

وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بتزوير تلك المحررات وترويجها على عملائه راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية.

وأشار البيان إلى ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مسكنه ضُبطت 11 شهادة تحليل لمسافرين بأسماء أشخاص مختلفة، ومنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة، وجهاز «لاب توب» محمل بالعديد من نماذج المحررات والمستندات المنسوب صدروها لعدة جهات حكومية وخاصة، وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد.

وأقر المتهم الثاني بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية باستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته، وترويجها على راغبي الحصول عليها نظير مبلغ مالي بالإشتراك مع المتهم الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتولي التحقيقات.