إنشاء وتطوير 5 مدارس بـ21.6 مليون جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

إنشاء وتطوير 119 مدرسة

ولفت المحافظ إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية، لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة، لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

الإنتهاء من ‏تطوير ورفع كفاءة 5 مدارس

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية في الشرقية، أنه جار الانتهاء من ‏أعمال تطوير ورفع كفاءة 5 مدارس بمركز ومدينة مشتول السوق لإستيعاب 50 فصلا جديدا بتكلفة 21 مليونا و678 ألف جنيه شملت أعمال توسعة لعدد 8 فصول بمدرسة العهد الجديد الابتدائية الإعدادية بتكلفة 3 ملايين و536 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 45%.

وأشار إلى إجراء إحلال جزئي لـ13 فصلا بمدرسة محمد حسانين بركات للتعليم الأساسي بتكلفة 5 ملايين و77 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 47%.

وتابع، بأن أعمال الإحلال الجزئي شملت 6 فصول بمدرسة مشتول الثانوية الصناعية بنات بتكلفة 2 مليون و558 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 30%، وكذلك 7 فصول بمدرسة الصحافة الإعدادية بتكلفة 4 ملايين و628 ألف جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 23%، وأعمال إحلال كلي لـ16 فصلا بمدرسة رأفت شومان الابتدائية بتكلفة 5 ملايين و877 ألف جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 29%.

وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أنه جار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المقرر، بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.