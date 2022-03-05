انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للفرق الطبية في الشرقية بمستشفى الصدر

افتتح الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فعاليات البرنامج التدريبي الأكبر للفرق الطبية بمحافظة الشرقية.

التدريب بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق

وبدأت فعاليات البرنامج داخل قاعة التدريب بمستشفي الأمراض الصدرية في الزقازيق، والذي ينظمه قطاع التدريب بالوزارة بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، ويستمر لمدة يومين، يتم خلالهما تدريب ما يقارب 1800 فرد من الفرق الطبية من مختلف المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، موزعين على 17 قاعة للتدريب بمختلف مستشفيات المحافظة، ويشمل البرنامج التدريبي مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة لعقد ورش العمل، والتدريبات العملية بغرف العمليات الجراحية في عدد 4 مستشفيات.

طفرة غير مسبوقة في مجال التدريب

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الصحة شهدت خلال الفترة السابقة طفرة غير مسبوقة في مجال التدريب، وخاصة الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، في ظل البرامج التدريبية المكثفة التي تنظمها وزارة الصحة، بالتنسيق مع أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الفني، مع اختيار نخبة من أفضل المدربين من أساتذة الجامعات المصرية، والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، والذي يؤدي إلي رفع كفاءة أداء الفرق الطبية، والمساهمة في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

رفع مستوى النظافة والإنارة وإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة

في سياق آخر، كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع تراكمات القمامة من الشوارع على مدار اليوم، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن، فضلاً عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظه وشارع النقراشي وشارع الجيش، ومازال العمل مستمر من أجل توفير مناخ وبيئه صحية جيدة لأهالى حى أول الزقازيق، كما تم إيقاف أعمال تقام بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.

كما تم رفع الإشغالات بشارع العشرين ومنطقة الحناوي لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحي، كما تم ري وسقاية الأشجار والنخيل وأحواض الزرع وغسل وتنظيف الأرضيات والأرصفة والبلدورات وذلك بمتنزهات الحي بشارع الجلاء.