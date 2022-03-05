تردد قناة me sat الجديد 2022.. اعرف الاستقطاب ومعدل الترميز

زادت عمليات البحث خلال الدقائق الماضية عبر محركات البحث العالمية «جوجل» حول تردد قناة me sat الجديد 2022، القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي تصدر من بطريركية الأقباط الأرثوذكس، لمتابعة المحتوى الذي تقدمه القناة من برامج فضلا عن نقلها عدد من المراسم التي تقام داخل الكنيسة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي تردد قناة me sat الجديد 2022 والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة me sat الجديد 2022

ويستطيع المشاهدين تنزيل قناة مي سات من خلال تحميل ترددها وتفاصيله هي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

FEC 3/4

الاستقطاب: الأفقي (H).

برامج قناة مي سات

وتقدم قناة مي سات باقة من البرامج المختلفة منها برناج هكذا عرفناه الذي يقدمه الإعلامي الكبير مفيد فوزي، وبرنامج طبيب ع الهوا وبرنامج نار على علم وبرنامج من جيل إلى جيل، وبرنامج كلام الله، وبرنامج مها والحياة الذي تقدمه مها راداميس متخصصة التغذية العلاجية.

وكانت قناة مي سات التابعة للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي قد أجرت في وقت سابق بعض التعديلات في التردد الخاص ببث القناة لتقديم خدمة وصورة أفضل لمشاهديها، إذ يمكن لجميع المشاهدين متابعة البث بالنظام عالي الدقة HD عبر التردد(11257 horizantal – 27500) مع استمرار البث بالنظام القديم SD عبر التردد (11257 horizantal – 27500)، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لموقع المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي على «فيس بوك» احتفالا بالعيد العاشر لافتتاح المركز والسابع لقناة «مي سات» وفي إطار خطة تطوير القناة.