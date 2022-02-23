تردد قناة MBC2 الجديد 2022.. شاهد أفلام العرض الأول المفضلة

ينتظر الكثير من محبي مشاهدة الأفلام الأجنبية الإجازات والعطلات الرسمية حتى يتمكنوا من مشاهدة الأفلام التي يحبون مشاهدتها، سواء كان ذلك من خلال ذهابهم للسينما أو تحميل تلك الأفلام من على الإنترنت، ولكن هناك فئة أخرى تحب مشاهدة الأفلام على قنوات التلفزيون، ما يجعلهم يبحثون عن تردد قناة MBC2 والتي تحرص على إذاعة الأفلام الأجنبية باستمرار.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يهتم به المواطنون وما يرغبون في متابعة أخباره، نقدم من خلال هذا التقرير تردد قناة MBC2 على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وفق الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة MBC2 الجديد 2022 على نايل سات

حرصت قناة MBC2 على إطلاق تردد جديد خاص بها خلال الفترات القليلة الماضية، حتى يتم بث القناة بإشارة وجودة أقوى، وجاء التردد كالتالي:

- التردد: 11470.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

- جودة القناة: HD ,SD.

تردد قناة MBC2 الجديد 2022 على العرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 11470.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل تصحيح الخطأ 6/5.

- الجودة: HD.

وعن قناة MBC2 MBC2 فهي أول قناة أفلام مجانية تعرض أفلام أجنبية وخصوصا الأمريكية على مدار 24 ساعة في العالم العربي، إذ أنها تم إطلاقها لتقدم مجموعة متنوعة من أفضل الأفلام العالمية وأفلام هوليوود، كما حرصت مجموعة قنوات MBC على إنشاء تطبيق خاص بها على يتم تحميله على الهواتف المحمولة لمعرفة دليل أفلام قناة MBC2 الذي يتم إذاعته على مدار اليوم، كما أنها تحرص على عرض الأفلام الحديثة بعد أن يتم إيقاف عرضها في دور السينما مباشرة، ليتم إذاعتها كعرض أول من خلالها.