عاجل.. أيروفلوت الروسية تعلق جميع رحلاتها الجوية الدولية باستثناء بيلاروسيا

أعلنت الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية، باستثناء الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية مينسك اعتبارا من 8 مارس الجاري.

مواصلة تشغيل الرحلات الداخلية باستثناء مدن الجنوب

وأفاد المكتب الصحفي لشركة أيروفلوت، بأن القرار ستطبقه شركتا الطيران أفرورا وروسيا (التابعتان لشركة أيروفلوت)، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت الشركة أن أيروفلوت ستواصل تشغيل الرحلات الجوية داخل روسيا بشكل كامل، باستثناء المدن في جنوب روسيا، التي تم تعليق الرحلات منها وإليها في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

التوقف عن قبول ركاب لرحلات دولية اعتبارا من 6 مارس

وأضافت أن الشركة اعتبارا من 6 مارس الجاري ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون تذكرة ذهابا وإيابا لرحلات جوية دولية موعد عودتها إلى روسيا بعد 8 مارس المقبل.

وأشارت إلى أن الشركة ستحاول العمل على تنظيم عودة لركابها الذين علقوا في الخارج بعد موعد إنهاء الرحلات (8 مارس 2022).

جاء ذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي تدخل يومها العاشر، وسط غياب مؤشرات ملموسة على قرب انتهاء الأزمة.