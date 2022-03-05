الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة جيتومير العسكرية.. تضم أسلحة غربية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في اليوم العاشر للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تدمير قاعدة جيتومير العسكرية الأوكرانية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية بصواريخ، حسب قولها، بصواريخ عالية الدقة، في الوقت الذي أكدت فيه على استمرار تقدم قواتها في أوكرانيا والسيطرة على 10 بلدات والحاقها مزيدا من الخسائر في القوات الأوكرانية، وفي المقابل أشار الجيش الأوكراني إلى أنه يحقق نجاحات لكن لا يمكنه الحديث عنها الآن.

المتحدث باسم القوات الروسية: القاعدة العسكرية كان بها أسلحة جافلين الأمريكية

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، في إفادة إعلامية بشأن العملية العسكرية بأوكرانيا: «دمر سلاح الجو قاعدة ومستودع ذخيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية، يحتويان على أسلحة جافلين الأمريكية وNLAW البريطانية، بصواريخ عالية الدقة».

وأضاف المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية: «منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة تم تدمير أكثر من 2000 هدف عسكري في أوكرانيا، حيث تم تدمير 2037 هدفا في البنية التحتية العسكرية الأوكرانية خلال العملية من بينها 71 مركز قيادة واتصالات و98 منظومة صاروخية من طراز إس 300 وبوك إم 1 وأوسا و61 محطة رادار».

وتابع الجنرال إيغور كوناشينكوف: «كما تم تدمير 66 طائرة على الأرض و16 طائرة في الجو و708 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى و261 مدفعا ميدانيا من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون و505 مركبات عسكرية، فضلا عن 56 طائرة مسيرة».

وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقدم على جبهات واسعة مختلفة واستطاعت السيطرة على 10 بلدات أوكرانية. كما تقدمت دونيتسك العسكرية نحو 27 كيلومترًا ليلاً.

الجيش الأوكراني: لا يمكننا الحديث عن نجاحاتنا لعدم تعطيل الخطة

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه يحقق ما وصفه بنجاحات على الأرض لكن لا يمكنه التحدث عنها، وذلك بعد أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة في الجيش قولها: لسوء الحظ، لا يمكننا التحدث عن كل نجاحاتنا حتى الآن حتى لا نتسبب في تعطيل الخطة.

وأضافت هيئة الأركان العامة في الجيش: «صدقونا، سيكون كل شيء واضحا في الوقت المناسب. معا سننتصر. قتالنا مستمر».