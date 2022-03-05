أوكرانيا تقتل أحد أعضاء وفدها التفاوضي مع روسيا لاكتشاف خيانته

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، أن دنيس كرييف أحد أعضاء وفد المفاوضات مع روسيا، قُتل في أثناء محاولة اعتقاله من طرف قوات الأمن الأوكرانية، اليوم السبت، مشيرة إلى أنها اكتشفت خيانته عبر مراقبة محادثاته الهاتفية، ولم يصدر تأكيد رسمي بعد.

النائب ألكسندر دوبينسكي: شبهة ارتكاب خيانة عظمى وراء مقتله

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية أوكرانية وكذلك النائب في البرلمان (الرادا)، ألكسندر دوبينسكي، عبر قناته على «تيليجرام»، فإن دنيس كيرييف قد يكون أبدى مقاومة لدى محاولة اعتقاله من قبل السلطات الأوكرانية ما أدى لمقتله، مرجحة أن تكون محاولة الاعتقال كانت على خلفية شبهة ارتكاب خيانة عظمى، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال النائب أوليكسي هونشارينكو، أحد أعضاء الوفد المفاوض، إن جهاز الأمن الأوكراني قتل بالرصاص عضو فريق التفاوض الأوكراني دينيس كيريف، أثناء احتجازه ، للاشتباه في ارتكابه الخيانة.

النائب هونشارينكو: عضو الوفد المفاوض قُتل بالرصاص أثناء احتجازه

وكتب هونشارينكو في قناته على Telegram: «أثناء الاحتجاز، قتلت دائرة الأمن الأوكرانية بالرصاص عضو الوفد المفاوض الأوكراني دينيس كيريف. كان يشتبه في ارتكابه الخيانة العظمى».

وادعى أنه وفقًا لمحاورين في الدوائر السياسية، كان لدى جهاز الأمن دليل واضح على خيانة كيريف، بما في ذلك المحادثات الهاتفية.

هذا ولم تصدر حتى الآن أي معلومات أو تعلقيات رسمية أوكرانية حول هذه الأنباء، كما لم يرد أي تعليق رسمي من جانب روسيا.

جاء ذلك في الوقت تدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم يومها العاشر، بهدف نزع سلاح اوكرانيا ومنع انضمامها لحلف الناتو، وتقديم من تصفهم روسيا بالقوميين المتطرفين للعدالة، لاتهامهم بارتكاب جرائم عنصرية، حسب الرواية الروسية.