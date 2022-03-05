بوتين: روسيا تواجه النازيين الجدد في أوكرانيا

قال الرئيس الروسى، فيلاديمير بوتين، إن روسيا تواجه النازيين الجدد في أوكرانيا. وأضاف، وفقا لقناة «العربية»، قائلا: «قد نفرض حالة طوارئ جزئية وقد نذهب إلى الشاملة إذا تطورت الأوضاع، وحالة الطوارئ في روسيا تفرض وفقا للقانون وبموافقة مجلس الأمن القومي».

وأكد «بوتين» أن روسيا تواجه تهديدا حقيقيا، وعملت على تأمين ممرات إنسانية للمدنيين لكن سلطات أوكرانيا احتجزتهم كرهائن، واتهم سلطات أوكرانيا باحتجاز الطلاب الأجانب كرهائن

بوتين: هدف روسيا في أوكرانيا هو نزع السلاح

وأشار الرئيس الروسي إلى أن السلطات الأوكرانية تمجد القوميين وتجعلهم أبطالا، وهدف روسيا من العملية العسكرية في أوكرانيا هو نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة.

وأكد «بوتين» أن أوكرانيا تهدد سلامة الأمن القومي الروسي، قائلا «أوكرانيا لديها قدرات لتصنيع وتطوير أسلحة نووية».

أوكرانيا تهدد سلامة الأمن القومى الروسى

وقال بوتين: «إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو كان الحلف سيتدخل لقمع دونيتسك ولوغانسك، والسلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك».

وتابع الرئيس الروسي قائلا إن الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في لوغانسك ودونيتسك والسلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسي.