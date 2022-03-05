بوتين يوقع قانونا يضع مسؤولية جنائية للداعين إلى فرض عقوبات على روسيا

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يضع مسؤولية جنائية على دعوات فرض عقوبات ضد روسيا، ينص على عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجنا، وسيتم تطبيق القانون على أولئك الذين سبق أن قدموا إلى العدالة بجريمة مماثلة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ووقع الرئيس الروسي كذلك قانونا بشأن تمديد إجراءات العقوبات لانتهاك حقوق المواطنين الروس، لتشمل جميع الأجانب وعديمي الجنسية، وليس فقط المواطنين الأمريكيين.

توسيع دائرة معاقبة المتورطين في جرائم ضد المواطنين الروس لتشمل الأجانب

وبموجب القانون، كان من الممكن فرض عقوبات على المواطنين الأمريكيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد المواطنين الروس، لكن تم توسع الدائرة لتشمل الأجانب وعديمي الجنسية.

وأكدت المذكرة التفسيرية للوثيقة أيضا أن انتهاك حقوق الروس ممكن ليس فقط من قبل مواطني الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من قبل مواطني الدول الأجنبية الأخرى، وكذلك الأشخاص عديمي الجنسية.

ويوسع القانون إمكانية تطبيق هذه الإجراءات على جميع الأجانب بغض النظر عن جنسيتهم.

عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس تشمل مصادرة الأصول المالية

وتشمل عقوبات انتهاك حقوق المواطنين الروس، حظر دخول روسيا، ومصادرة الأصول المالية وغيرها من الأصول في روسيا، وفرض حظر على أي معاملات تشمل الممتلكات والاستثمارات، وتعليق الأنشطة في أراضي روسيا للكيانات القانونية الخاضعة لهؤلاء، وغيرها من العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات اقتصادية واسعة وغير مسبوقة على روسيا شملت الرئيس بوتين وعدد من المسئولين الروس، وذلك في أعقاب بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير المنصرم.