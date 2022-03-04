جونسون: بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر
كتب:
سحر المكاوى
11:24 م | الجمعة 04 مارس 2022
رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، إن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين سيسقط في النهاية مهما طال الأمر، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" فى نبأ عاجل
جونسون: بوتين أخطأ في حساب العواقب
وأضاف جونسون، أن بوتين أخطأ في حساب العواقب بشكل كبير، بشأن الحرب على أوكرانيا، قائلًا: «العالم أدار ظهره لبوتين والحكومة الروسية».
وأكد رئيس الوزراء البريطاني: «سنفرض المزيد من الضغوط على روسيا بالتنسيق مع أمريكا وأوروبا»، متابعًا: «ندعم أوكرانيا لحماية الحرية والديمقراطية، ونفعل ما نستطيع لتوفير الدعم لأوكرانيا، وفرض الضغوط على روسيا».