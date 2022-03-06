اختتام مسابقات المنافسة في مهرجان «إبداع 10» إبريل المقبل

أعلنت الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة عن انتهاء جميع فعاليات مهرجان إبداع النسخة العاشرة 2021 -2022 في إبريل المقبل، وقالت الدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إن مهرجان إبداع الموسم العاشر للجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة للعام الدراسي 2021 / 2022، يمثل فرصة حقيقية لشباب الجامعات المصرية، للتنافس في 21 مجالاً مختلفاً بهدف الكشف عن المواهب الشابة وتسليط الضوء على إبداعاتهم في مجالات التنافس أمام نخبة من الفنانين والمفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والمتخصصين في مجالات التسابق.

صلاح : 130 جامعة تشارك في مهرجان إبداع 10

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مهرجان إبداع الموسم العاشر 2021-2022 قد انطلق في أكتوبر الماضي، ويستمر حتى شهر إبريل المقبل بمشاركة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من 130 جامعة ومعهد عالٍ وأكاديمية حكومية وخاصة، وتختتم بحفل كبير يُقام على مسرح جامعة القاهرة للإعلان عن الفائزين، وتوزيع الجوائز المخصصة لهم.

هاني مهنى رئيسا للجنة تحكيم الموسيقى والكورال

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، إلى أن الموسيقار هاني مهنى يترأس لجنة تحكيم مجال الموسيقي والكورال، والتي تضم في عضويتها المطربة مروة ناجي، الدكتور عز الدين طه أستاذ باكاديمة الفنون، حيث ستتنافس 4 جامعات في الموسيقى والكورال.

وأوضحت أن قيمة جوائز مهرجان إبداع للموسم العاشر، تبلغ 5 ملايين جنيه، برعاية البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، وبنك CIB، حيث دخلت منافسات مجال الموسيقى والكورال، جامعات «المنوفية، الإسكندرية، الأزهر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».

من جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أن مهرجان إبداع، يعكس اهتمام الدولة المصرية برعاية الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، مشيرا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على تنظيم العديد من المسابقات والأنشطة لاكتشاف المواهب الشابة في المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية من أجل إتاحة فرصة التنافس بين الشباب في المجالات المختلفة على مستوى الجمهورية.