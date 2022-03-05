الخبز يدفع الفاتورة الأكبر عالمياً للغزو الروسي لأوكرانيا

يدفع الخبز الفاتورة الأكبر من الغزو الروسي لأوكرانيا، إحدى دول سلة الخبز في العالم، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها في 14 عاما، بعدما أدى الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، إلى إعاقة التجارة من موانئ البحر الأسود، ما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح القياسي العالمي في بورصة شيكاغو بنسبة 40% ودفع تضخم أسعار الغذاء العالمي الذي كان بالفعل الأعلى منذ عقد من الزمن.

اضطرابات الإمدادات تقود إلى تآكل الأمن الغذائي

برنامج الغذاء العالمي، قال في تقرير إن اضطرابات الإمدادات من روسيا وأوكرانيا، اللتين تشكلان معًا 30% من صادرات القمح العالمية و20% من صادرات الذرة، ستؤدي إلى تآكل الأمن الغذائي لملايين الأشخاص، مع تعرض منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل خاص بسبب اعتمادهما على الواردات.

أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد وارتفاع الطاقة تضغط على أسعار الغذاء

وارتفعت أسعار النفط والغاز أيضًا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، في حين أن تكاليف الشحن والمواد الخام، مثل الصلب، ارتفعت بالفعل بسبب أعطال سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كورونا عالمياً.

وذكرت جمعية الخبازين الأمريكية، في بيان، إن المستهلكين في اثنتين من أكبر دول العالم زراعة للقمح، كندا والولايات المتحدة، يدفعون الثمن، برفع الأسعار بشكل كبير مرة أخرى، بمجرد استنفاد مخزون الدقيق خلال أربعة إلى خمسة أشهر.

وتفاقم التهديد الذي تتعرض له إمدادات القمح من الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب انخفاض المخزونات العالمية للمصدرين الرئيسيين، ومن المقرر أن تنخفض الإمدادات في الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا والأرجنتين وأستراليا وكازاخستان إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات عند 57 مليون طن بحلول نهاية موسم 2021/22، بحسب بيانات مجلس الحبوب الدولي.

13,4 دولار زيادة بأسعار القمح

وزادت أسعار القمح العالمية إلى 13.40 دولار للبوشل (27 كيلو)، في وقت سجل سعر القمح الأوروبي المطحون رقماً قياسياً قدره 406 يورو للطن.

وتسبب الارتفاع الكبير في سعر القمح عالمياً إلى تقليص قدرة البلدان المستوردة للحبوب على شراء القمح، ما أدى إلى تقليص أحجامها في المناقصات المطروحة للشراء.