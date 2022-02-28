وزير التموين: لا يوجد استعجال على تحريك سعر رغيف الخبز

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد استعجال على تحريك سعر رغيف الخبز، موضحًا أن هناك أشخاص يزيد العيش عن استخدامهم، ويحصلوا على الفائض، عبارة عن نقاط على شكل سلع، موضحًا أن المواطنين في الأرياف، يستخدمون العيش أكثر، لأن هناك استخدام آخر غير آدمي، بينما هناك استخدام أعلى لنظام نقاط الخبز، لاستبدالها بالسلع في المدن، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.

التعاقدات مع روسيا وأوكرانيا على القمح مستمرة

أضاف «المصيلحي»، أن التعاقدات مع روسيا وأوكرانيا على القمح مستمرة، وهناك شحنة من القمح ستأتي من أوكرانيا قريبا، إذ أنها تحركت من أوكرانيا منذ أيام، موضحًا في الوقت ذاته، أن روسيا وأوكرانيا يحاولان الوفاء بتعاقداتهما مع مصر، «لدينا نصف مليون طن قمح محلي حاليا، ولدينا 3.4 مليون طن قمح تشغيل صوامع، ونسعى لإقامة 50 صومعة حقلية جديدة»، واصفًا في الوقت ذاته مشروع الدلتا الجديدة، بأنه مستقبل مصر.

مشروع الدلتا الجديدة مستقبل مصر

أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المساحات الجديدة في توشكى والعوينات، ساهمت في زيادة محصول القمح، فضلا عن أن بيع التبن اليوم، يساهم في رفع التكلفة عن الفلاح، «معندناش أزمة في القمح على الإطلاق»، إذ تم عقد اجتماع مع اللجنة العليا للأقماح أمس، لمتابعة موسم القمح في إبريل القادم، موجهًا حديثه للمواطنين: «نحن بخسنا ثمن رغيف الخبز، وهدفنا تقديم منتج جيد للمواطن المصري، حتى لو كانت تكلفته على الدولة أكبر من سعره بأضعاف».