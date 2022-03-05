«عبدالله» في دعوى نشوز: «بتعرف رجالة من على الإنترنت»

رغم صلة القرابة التي تجمع بينهما، وزواجهما بعد قصة حب عميقة، ذهب «عبد الله» لمحكمة الأسرة ليثبت نشوز زوجته العشرينية، بعد أن اكتشف أنها تنشئ علاقات مع رجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه حذرها من ذلك أكثر من مرة واشتكى لعائلتها وهددها بالطلاق، لكنها لم تتوقف عن فعل الأشياء ذاتها، فتوجّه لمحكمة الأسرة بزنانيري وأقام ضدها دعوى نشوز ليسقط عنها حقوقها الشرعية ويعاقبها على فعلتها.

قال «عبد الله»، في بداية حديثه مع القاضي، إنه وزوجته تربط بينهما صلة قرابة من ناحية والدته وأنه وقع في حبها منذ سنوات وعندما كبرا صارح والدته وخطبتها له، وكانت هي أيضًا تبادله المشاعر نفسها، وتمت الخطبة واتفقا على تجهيزات الزواج، وكانت طوال فترة الخطبة تطيعه وتنفذ أوامره، ولم يلاحظ على أخلاقها أي شيء سيئ، بل كان الجميع يهنئه على اختياره، ودامت الخطبة لمدة عام ونصف العام.

الزوجة تتعامل بأسلوب سيئ

وأضاف الزوج لقاضي محكمة الأسرة خلال حديثه، أنه بعد الزواج اكتشف وجهاً آخر للفتاة المهذبة والمتدينة التي أحبها منذ الصغر، ووجد أنها تتعامل بأسلوب سيئ وتتصرف تصرفات حمقاء، وتتحدث بألفاظ بذيئة، وأنه حاول كثيرًا أن يجعلها تتعامل بأسلوب أفضل وأنه صُدم بها، لكنها لم تتغيَّر، وبعد فترة بدأ يلاحظ انشغالها المرضي بالهاتف، فاعتقد أنها تتحدث مع أهلها وصديقاتها، وبدأ يحذرها من كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تستمع لكلامه.

بتعرف رجالة من على الإنترنت

وتابع «عبد الله» لقاضي محكمة الأسرة، موضحاً سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بعد 7 أشهر من زواجهما: «عمري ما كنت أتخيل أنها تكون بالأخلاق دي، وأن كل الناس كانت فاهماها غلط، وأنها ممكن تخوني أو تعرف حد غريب، وعلى الرغم من ثقتي فيها وأنها مش بتخرج أو بتشتغل علشان تعرف رجالة اكتشفت أنها طول النهار والليل بتتعرف على رجالة وبتتكلم طول اليوم على الفيس وفيه ناس معاهم رقمها وبيتكلموا على طول، ولما ضربتها ماهتمتش وكررت اللي بتعمله، واشتكيت لأهلها وطردتها من البيت».

دعوى نشوز بعد 7 أشهر

واختتم «عبد الله» دعواه أمام القاضي بأنه عندما اكتشف أنها تخونه من خلال الإنترنت ضربها ولم ينكر ذلك، واشتكى لأهلها وهددها بالطلاق، لكنها لم تهتم له وكذبته، فتوجه لمحكمة الأسرة وأقام ضدها دعوى نشوز وطالب بإسقاط حقوقها، حملت رقم 946 لسنة 2021، وما زالت الدعوى أمام المحكمة.