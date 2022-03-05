نيابة الإسماعيلية تصرح بدفن 3 متوفين في حادث طريق الصالحية

أمرت نيابة الإسماعيلية، قبل قليل، بتسليم جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على طريق الصالحية، بمحافظة الشرقية، إلى ذويهم، بعد التصريح بدفنهم، عقب ورود تقرير الطبيب الشرعي متضمناً أسباب وظروف الوفاة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، في وقت سابق اليوم السبت، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم «ر م ل 1674»، والسيارة «ر أ و 7968»، أمام شركة الصالحية للاستثمار، على طريق «36 الحربي» ووجود عدد من الوفيات والمصابين.

انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتولت نقل جثث 3 متوفين، إضافة إلى مصابين آخرين إلى المستشفيات المختصة للعلاج.

وقالت مصادر طبية إن الحادث أسفر عن مصرع كل من «حسن أبو القاسم محمد»، 35 سنة، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، و«عادل إمام حسن»، 52 سنة، مقيم بنفس المركز، إضافة إلى شخص ثالث مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، تم التعرف على هويته لاحقاً قبل تسليمه إلى ذويه.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «أحمد عبد الرؤوف محمد محمد»، 27 سنة، مقيم بمركز أبو حماد، مصاباً باشتباه كسربالقدمين والعمود الفقري، وتم نقلة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، و«حازم جابر فتح الله»، 47 سنة، مصاباً بكسر مضاعف في الساقين واشتباة كسر بالعمود الفقري والفقرات العنقية واشتباه نزيف داخلي بالرأس وغيبوبة، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية المركزي.

التحفظ على جثث 3 متوفين بثلاجة الموتى

ونقلت سيارات الإسعاف جثث 3 متوفين إلى مستشفى الصالحية المركزي، حيث تم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.