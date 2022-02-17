«مبادرة الإحلال»: ننتظر موافقة شركات السيارات على 10 آلاف طلب جديد

تترقب المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موافقة شركات السيارات المشاركة في تنفيذ المبادرة، على 10 آلاف طلب جديد للإحلال.

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، أن المبادرة انتهت من إرسال أكثر من 10 آلاف طلب جديد إلى الشركات التي تشارك مع الحكومة في تنفيذ المبادرة.

المبادرة تنتهي من إجراءات تسليم أكثر من 1000 سيارة

أكد «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بمجرد موافقة شركات السيارات على الطلبات الجديدة، سيجري البدء في التخصيص لأصحاب الطلبات، تمهيدا لتسليمهم السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز الطبيعي، واستلام سياراتهم المتقادمة، التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 2000.

وأضاف «عوض»، أن المبادرة تنتهي من إجراءات تسليم أكثر من 1000 سيارة جديدة تعمل بالغاز خلال الشهر الجاري للمواطنين، الذين تقدموا بطلبات إحلال، وتم استلام سياراتهم وتمت موافقة شركات السيارات على تسليمهم سيارات جديدة، في إطار المبادرة.

تسليم 13500 سيارة على مدار 13 شهرا

أكد «عوض»، نجاح المبادرة في تسليم 13500 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي على مدار 13شهر من انطلاق المبادرة في الأول من شهر يناير 2021 حتى النصف الأول من شهر فبراير الحالي، مشيراً إلى السيارات الجديدة التي تم تسليمها بالفعل تتنوع بين 12650 سيارة ملاكي وتاكسي إلى جانب 850 سيارة ميكروباص في الوقت الذي وصل فيه عدد الطلبات المستوفاة لكافة الشروط إلى نحو 37 ألف طلب إحلال جديد.

وانطلقت المبادرة الرسمية لإحلال المركبات التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عام بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يناير 2021 على ثلاثة المراحل بدأت الأولى منهم في 7 محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى الثلاث القاهرة والجيزة والقليوبية مستهدفة إحلال 250 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى فقط.