البترول ينهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع.. والبرميل يقترب من 120 دولارا

ارتفعت أسعار البترول العالمية بشكل كبير جدا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل قياسي، حيث وصلت الأسعار إلى أعلى معدل لها، منذ أكثر من 8 سنوات، ليتخطى حاجز الـ118 دولارا للبرميل الواحد، حيث تعد هذه الأسعار أعلى سعر للبترول، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في رفع الأسعار إلى مستويات قياسية لم تصل لها منذ عدة أعوام.

خام برنت يقترب من 120 دولارا

وسجلت أسعار خام برنت العالمي 118.11 دولار للبرميل بارتفاع قدره نحو 7.65 دولارات، خلال نهاية تعاملات الأسبوع، أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقيمة 8.01 دولار خلال تعاملات الإغلاق؛ ليسجل 115.68 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله منذ 2013.

وارتعت الأسعار العالمية وسط التداعيات والمخاوف على إمدادات النفط، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفكّ تنهال على موسكو بسبب ذلك.

وتوقع بنك «جيه.بي مورجان» في مذكرة له، أنّ أسعار خام برنت العالمي قد تتخطى حاجز الـ185 دولارا للبرميل الواحد، عند نهاية العام الحالي 2022، خاصة إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.

وأضاف البنك، أنّ انخفاض حجم المعروض من البترول العالمي في السوق منخفض وهو ما يمثل صدمة على المدى القصير، موضحًا أنه على أسعار البترول عليها الوصول إلى 120 دولارًا للبرميل والبقاء عليها لعدة أشهر، على افتراض أنه لن تكون هناك عودة فورية للخام الإيراني.

عقوبات على النفط الروسي

وأشار إلى أنّه من المحتمل أن تكون هناك تداعيات على مبيعات النفط الروسية في أوروبا والولايات المتحدة، إثر العقوبات التي قد تفرضها الدول الغربية على النفط الروسي، ما قد يؤثر على ما يصل إلى 4.3 مليون برميل يوميًا.

وتتسبب العقوبات المتزايدة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، مخاوف من توقف الصادرات الروسية من البترول والغاز للدول المعتمدة عليها في استهلاكها، الأمر الذي ينعكس بارتفاع قياسي في الأسعار، إذ تشكّل الإمدادات الروسية حوالي 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غرباً كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب.