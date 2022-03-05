إيهاب فهمي: شخصيتي في مسلسل «ملف سري» مفاجئة للجمهور

قال الفنان إيهاب فهمي، إن مسلسل «ملف سري» يناقش أحداث عام 2013، وما حدث بعدها، لافتا إلى أن مصر في تلك الفترة كانت في مكان مختلف وفي فترة شديدة الصعوبة لولا تدخل القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والجيش المصري.

ملف سري يناقش وضع مصر بعد 2013

وأوضح «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن رسالة المسلسل تناقش وضع مصر وحالها الاقتصادي والفني خلال تلك الفترة، ويتطرق المسلسل لرصد أحوال العائلات والأسرة التي عملت في مجالات التجارة في تلك الفترة.

وأضاف «فهمي» أنه جرى الانتهاء من جزء كبير من مخطط التصوير لمسلسل «ملف سري» بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين، منهم هاني سلامة، ماجد المصري ونضال الشافعي، إدوارد، عائشة، وللمخرج حسن البليسي والمؤلف محمود حجاج، بالتعاون مع شركة فنون مصر واستمرارا لمسلسل نقل عام.

فهمي: بذلت جهدا كبيرا لتقديم الشخصية

وأشار «فهمي» إلى أن شخصيته في «ملف سري» ستكون مفاجئة له وللجمهور من خلال تركيبة نفسية جديدة يقدمها لأول مرة، مضيفا أنه بذل جهدا كبيرا في تمثيل الشخصية التي تمر بظروف أكشن صعبة في مرحلة التصوير.

وتدور أحداث مسلسل ملف سري، حول عالم انتشار الفساد وعمليات السرقة في محيط بعض رجال الأعمال الكبار، وتتزعمها عائلة المالكي، التي تعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى ولديها أسطول كبير من الشركات والمصانع، ويسعى عدد من رجال الأعمال الشرفاء الإيقاع بهم.

وخلال الأحداث يقع ملف عائلة المالكي، أمام المستشار يحيى عزالدين، القاضي النزيه الذي يرفض جميع أشكال الابتزاز أو محاولات الإيقاع به، الأمر الذي يعرضه لمفاجآت صادمة منها مقتل حبيبته، ليبدأ الصراع وخلال رحلة كشف الحقائق، يلتقي بالفتاة «مريم» من عائلة المالكي الوجه الملائكي الرافض لفساد أبيها.