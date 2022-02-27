نضال الشافعي: مسلسل «ملف سري» سيقدم وجبة تشويقية دسمة للجمهور في رمضان

قال الفنان نضال الشافعي، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل «ملف سري» مع الفنان هاني سلامة، مبينا أن شركة «فنون مصر» تقدم أعمالا جيدة، لافتا إلى أن المخرج بذل مجهودا كبيرا في المسلسل، موضحا أنه سيظهر في دور محامي وشقيق الفنان هاني سلامة وستكون الأحداث شيقة ولن يحرق التفاصيل.

أحداث المسلسل

وأضاف «الشافعي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC » المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن المسلسل يقدم وجبة دسمة للجمهور في رمضان المقبل، وسيكون دراما تشويقية من خلال البحث في قضية تدور حولها الحلقات ومحاولة إيجاد الحقيقة التي تظهر في آخر المسلسل وينتصر الحق، ويشارك في المسلسل إيهاب فهمي وماجد المصري، وكذلك الفنانة دينا والفنان محسن محي الدين والفنانة التونسية عائشة بن أحمد وكوكبة من النجوم.

سبب انجذابه للشخصية التي سيقدمها

وأوضح الفنان نضال الشافعي أن سبب انجذابه للمسلسل تغيير شخصية المحامي في الحلقات، حيث يظهر بعدة شخصيات في شخصية واحدة حتى تظهر الحقيقة في نهاية القصة، متابعا: «أنا بقرا الورق لو شدني بكمل وبتعامل على إني مشاهد ومتفرج مش شخص هيقدم الدور، ولما بتشد للعمل دي بتبقى إرهاصة إن شاء الله إن العمل هينجح، أتمنى مجهودنا وتعبنا يُظهر العمل في أفضل شكل ويكون عند حسن ظن الناس».