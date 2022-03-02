هاني سلامة في دراما رمضان 2022.. قاضي يواجه الفساد بـ«ملف سري»

يشارك الفنان هاني سلامة، في موسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل «ملف سري»، الذي تدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق والإثارة، حول عالم رجال الأعمال.

ويجسد هاني سلامة، خلال أحداث المسلسل شخصية المستشار يحيى عزالدين، أحد القضاة الشرفاء، ويواجه عددًا من الأزمات والمصاعب، أبرزها مقتل خطيبته في ظروف غامضة.

قصة مسلسل ملف سري

تدور أحداث مسلسل ملف سري، حول عالم انتشار الفساد وعمليات السرقة في محيط بعض رجال الأعمال الكبار، وتتزعمها عائلة المالكي، التي تعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى ولديها أسطول كبير من الشركات والمصانع، ويسعى عدد من رجال الأعمال الشرفاء الإيقاع بهم.

وخلال الأحداث يقع ملف عائلة المالكي، أمام المستشار يحيى عزالدين، القاضي النزيه الذي يرفض جميع أشكال الابتزاز أو محاولات الإيقاع به، الأمر الذي يعرضه لمفاجآت صادمة منها مقتل حبيبته، ليبدأ الصراع وخلال رحلة كشف الحقائق، يلتقي بالفتاة «مريم» من عائلة المالكي الوجه الملائكي الرافض لفساد أبيها.

أبطال مسلسل «ملف سري»

يضم المسلسل عددًا من النجوم، أبرزهم ماجد المصري، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محمد محمود عبدالعزيز، كارولين عزمي، محسن محي الدين، صبا الرافعي، تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، إنتاج فنون مصر.

بدأت رحلة هاني سلامة، في عالم البطولة الدرامية من خلال تقديم مسلسل الداعية عام 2013 مع بسمة وأحمد فهمي وريهام عبدالغفور، ثم حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك مع نيكول سابا عام 2016، ومسلسل طاقة نور عام 2017 مع حنان مطاوع وهيدي كرم، ومسلسل فوق السحاب عام 2018 مع ستيفاني صليبا، منى عبدالغني، وقمر هادي عام 2019 مع يسرا اللوزي وداليا مصطفى، وبين السما والأرض عام 2020 مع درة وأحمد بدير ونجلاء بدر وسوسن بدر.