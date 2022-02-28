عائشة بن أحمد: أظهر بدور فتاة متمردة على أهلها في «ملف سري»

كشفت الفنانة عائشة بن أحمد عن تفاصيل دورها في مسلسل «ملف سري»، والذي أعلنت قناة «dmc» عرضه في شهر رمضان المبارك، قائلة إن هناك العديد من العناصر جعلها تشارك فيه، منها وجود الفنان هاني سلامة والمخرج حسن البليسي وشركة الإنتاج، وكل الممثلين فيه أعمالهم ناجحة، معقبة: «الورق حلو أوي ودوري مختلف».

دوري في «ملف سري» يختلف تماما عن «لعبة نيوتن»

وأضافت «بن أحمد»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، مساء الأحد، إن دورها في المسلسل عبارة عن فتاة متمردة عن أهلها وتعيش في لندن، وتحدث ظروف تجعلها تعود إلى مصر، وتحدث تطورات كثيرة في الشخصية على حسب الأحداث التي تقع.

وأكدت أن شخصيتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، لا تتشابه أبدًا في شخصيتها بمسلسل «ملف سري»، متابعة: «أمينة حالة تانية، الشخصية الملائكية اللي كل الناس كانوا فاكرين العكس في أول المسلسل، وأنا بحبها أوي بس مش هتكون هي نفسها في ملف سري».

محسن محيي الدين: أظهر بدور رجل أعمال «زي الحرباية»

من جانبه قال الفنان محسن محيي الدين، أحد المشاركين في مسلسل «ملف سري»، إن المسلسل يضم «توليفة» جميلة، ويناقش ملفًا جديدًا، معقبًا: «مش بحب أحرق دوري، وأحب الناس تتفرج على الدور»، لافتا إلى أنه يظهر بدور رجل أعمال «زي الحرباية».

العمل من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ومحمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز، نبيل عيسى، مادلين طبر، دينا، إدوارد، ماجد المصري، محسن محي الدين، رحمة حسن، إيهاب فهمي، صبا الرافعي.