7 معلومات عن مسلسل «ملف سري» لهاني سلامة في رمضان 2022.. 30 حلقة

بدأ صناع مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة في التحضير للعمل الدرامي المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، الذي تنتجه شركة «فنون مصر»، وتستعرض «الوطن» 7 معلومات عن المسلسل الجديد، في السطور التالية:

- العمل من بطولة هاني سلامة وعائشة بن أحمد ومحمد محمود عبدالعزيز ونضال الشافعي، كارولين عزمي، دنيا عبدالعزيز، نبيل عيسى، مادلين طبر، دينا، إدوارد، ماجد المصري، محسن محي الدين، رحمة حسن، إيهاب فهمي، صبا الرافعي.

اعتذار ميرهان حسين عن المسلسل

- كانت الفنانة ميرهان حسين ستشارك في العمل ولكن بسبب إصابتها بفيروس كورونا تم اعتذارها عن عدم العمل واستبدالها فنانة أخرى نظرًا لأن ظروف تصويرها كانت مبكرة عن بداية تصوير باقي مشاهد العمل.

- المسلسل يدور في إطار من التشويق والأكشن مع جانب من الرومانسية.

- تدور أحداث المسلسل وفقا للمنتج ريمون مقار عن مصر في عام 2013.

- الرسالة الأساسية التي يريد إيصالها للجمهور من العمل هي أن مصر بخير وستظل بخير مهما حدث فيها.

- المسلسل كان يحمل عنواناً مبدئياً هو «قلب واحد» وتغير إلى «ملف سري».

- العمل من تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي ويعرض في 30 حلقة.

مسلسل «بين السما والأرض» لهاني سلامة

يذكر أن هاني سلامة كان قد شارك في دراما رمضان الماضية بمسلسل «بين السما والأرض» عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ وأنتجتها شركة سينرجي وهو من بطولة كل من يسرا اللوزي ودرة وأحمد بدير ونورهان وندى موسى ومحمود الليثي وأحمد السلكاوي وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته.