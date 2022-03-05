رضوى الشربيني تبكي بعد استلامها جائزة الإعلامية الأكثر تأثيرا: «الظروف خلتني أشتغل على نفسي»

حضرت المذيعة رضوى الشربيني، بصحبة طفلتيها، اليوم، لاستلام درع تكريمها باعتبارها الإعلامية الأكثر تأثيرا، من ملتقى She can، لرائدات الأعمال بالجامعة الأمريكية، الذي يقام بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط.

ودخلت رضوى الشربيني، في نوبة بكاء خلال إلقاء كلمتها، واحتضنت ابنتيها واستكملت بقولها: «أول مرة يظهروا معايا، احنا عدينا حاجات كتير مع بعض».

رضوى الشربيني تعطي تكريمها لوالدتي

واستطردت الشربيني: «تكريمي النهاردة لكل امرأة وبنت ولوالدتي الله يرحمها»، واستقبلت الفتيات المشاركات بالملتقى كلام رضوى الشربيني، بالتصفيق الحاد أكثر من مرة.

وطالبت رضوى، الفتيان؛ بضرورة العمل على أنفسهن وتطوير ذاتهن، متابعة: «لكل بنت لازم تشتغلي على نفسك، الظروف خلتني أشتغل على نفسي وأطورها، ولازم نوطد علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نعدي».

وحرصت المنظمات، على فرض ما يشبه الكردون الأمني حول رضوى الشربيني؛ لمنع الاقتراب منها أو التصوير معها بعد انتهاء كلمتها.

تفاصيل النسخة السابعة من ملتقى she can

وانطلقت منذ قليل، النسخة السابعة من ملتقى She can، لرائدات الأعمال في الحرم اليوناني بوسط البلد، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، بحضور عدد الشخصيات العامة وإعلاميين وفنانيين.

وتقام النسخة السابعة من she can تحت شعار «النسخة الأجرأ»، بحضورهدى المفتي، ومريم نعوم، وبطلات المسلسل الأردني «مدرسة الروابي للبنات»، وتقام ورش عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات، الذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر.