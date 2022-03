تكريم رضوى الشربيني في النسخة السابعة من ملتقى «هي تستطيع»

تنطلق النسخة السابعة من ملتقى هي تستطيع «She can»، لرائدات الأعمال، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الأمم المتحدة، وتنظمه مؤسسة Enterprenelle في الخامس من شهر مارس الجاري في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبعض الشخصيات العامة وإعلاميين وفنانين.

تكريم رضوي الشربيني

وتكرم النسخة السابعة من She Can الإعلامية رضوى الشربيني بمنحها جائزة «الإعلامية الأكثر تاثيرًا» لدعمها المتواصل للمرأة على جميع الأصعدة سواء الاجتماعية أو النفسية أو العملية، وتسليط الضوء على أهم القضايا النسوية في المجتمع.

حلقة نقاشية لهدى المفتي

وتقام النسخة السابعة من She can تحت شعار «النسخة الأجرأ» من خلال ورشات عمل تعليمية لرواد الأعمال على أيدي متخصصين وخبراء في جميع المجالات، والذين حققوا نجاحات وطفرة في مجال ريادة الأعمال بمصر، ويشارك في الحلقات النقاشية لـshe can الفنانة هدى المفتي، والسيناريست مريم ناعوم، وبطلات مسلسل مدرسة الروابي الأردني.

وأكدت رانيا أيمن المؤسسة لمؤسسة Enterprenelle، ومنظمة ملتقى She can أن النسخة السابعة من الملتقى ستشهد الكثير من المفاجآت، لذلك حملت اسم النسحة الأجرأ.

التعاون مع مؤسسات الدولة

وعن كيفية تعاون الدولة المصرية معها في استمراره، طيلة هذه السنوات قالت «أيمن»: «سنعلن شراكات جديدة ومهمة مع جهات حكومية مختلفة، من أهمها وزارة التخطيط لمساعدة أكثر من 1000 مشروع، بهدف مساعدة أكثر من 100 ألف من السيدات رائدات الأعمال في 2022».

وتابعت منظمة ملتقى She can: «بسبب جائحة كورونا ساعدنا الكثير من الفتيات والسيدات على إطلاق مشاريعهن أونلاين كما أن مشاريعنا تخدم كل محافظات مصر، وتوفر للسيدات دخلًا ماليًا وهن في منازلهن بسبب الظروف الراهنة».