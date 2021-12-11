رضوى الشربيني توجه رسالة لـ شيرين بعد حلاقة شعرها: «كل الدعم»

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة للنجمة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها حليقة الرأس في أول إطلالة لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك خلال إحيائها حفلا غنائيا في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وانضمت الإعلامية رضوى الشربيني، إلى عدد كبير من المشاهير الذين عبروا عن تضامنهم مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها بـ«لوك جديد» على خشبة المسرح خلال حفلها بأبو ظبي، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الدعم والحب ليكى يا شيرين».

ووجه عدد من نجوم الفن رسائل أعلنوا من خلالها تضامنهم مع شيرين عبدالوهاب، حيث نشر الفنان محمد على رزق، صورة للفنانة شيرين عبدالوهاب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قائلاً: «أي حد بيتريق على شيرين يبقى مريض نفسي.. واضح جدا إن تجربة جوازها كانت قاسية وصعبة وكانت بتمر بضغوط تقيلة».

وتابع: «البني آدم إللي بجد يدعمها ويقولها مهما عملتي انتي شيرين اللي بنحبها وقمر في كل حالاتك.. شيرين بتستعيد ثقتها ساعدوها الجمهور مش دوره يسمع ويتفرج وينتقد بس.. الجمهور المفروض لو لقى النجم اللي بيحبه بيقع ومحتاجه علشان يقف يسنده مش يدوس عليه».

وأعلن الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن دعمه لشيرين، بنشر صورة لها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وعلق عليها قائلاً: «متزعليش يا ست البنات ارجعي ونوري واشتغلي لجمهورك، كله بيعدي الفرح بيعدي والحزن بيعدي وانتي واحشتينا ربنا عوضه كبير، وبعدين انتي قمر في أي حاجة».

وحرصت المطربة الشابة مروة ناجي على توجيه رسالة للفنانة شيرين بعد ظهورها الأخير عبر حسابها بموقع «فيسبوك» بقولها: «الجمهور المفروض لو لقى شيرين تعبانة يساندها ويقف جنبها مش يتريق عليها، شيرين دى اللى بصوتها وإحساسها فرحت كل بيت وواضح جدا أنها بتمر بتجربة صعبة، وهى دلوقتى محتاجة دعم كل الناس اللى بتحبها ونقولها بنحبك وبنمووووت فيكى يا شيرين، وانتى مازلتى وهتفضلى صوت مصر ومهما حصل هتفضلى بردو شيرين عبدالوهاب».