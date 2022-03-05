إزالة أقدم سوق سمك في الإسماعيلية ونقل المحلات والباعة إلى «البلاجات»

أزالت محافظة الإسماعيلية، سوق السمك في شارع الجيش بقلب المدينة، الذي جرى افتتاحه قبل 80 عاما، تمهيدا لنقله إلى السوق الحضاري وتوفير أماكن بديلة لهم هناك، وقام أصحاب المحال بفك الأسقف و«يافطات» المحال، تمهيدا لدخول معدات الحي خلال الساعات القليلة المقبلة لفتح الشارع وبدء عمل محور مروري في المنطقة.

حملة مكبرة للمرافق وحي اول

وتواجدت حملة مكبرة ضمت حي أول الإسماعيلية، وشرطة المرافق، إضافة إلى قيادات أمنية من مديرية أمن الإسماعيلية، للإشراف على عملية إزالة السوق.

سوق حضاري بديل وتوفير وسائل مواصلات

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، واستشاري إدارة المرور، بعمل تصور متكامل لشارع الجيش، والشوارع المحيطة بمنطقة السوق، والشوارع الفرعية، تمهيدا لفتح الشارع وتطويره بالكامل، واستخدامه لعمل سيولة مرورية خاصة أنها من أكثر المناطق ازدحاما.

وتعمل محافظة الإسماعيلية على توفير واستحداث خط مواصلات إلى السوق الحضاري الجديد، لتسهيل وصول المواطنين من وإلى السوق الجديد بطريق عمارة السياحي «البلاجات».

أماكن بديلة لتجار السمك في السوق الحضاري

وأنشأت محافظة الإسماعيلية سوق حضاري في طريق البلاجات في الإسماعيلية، على مساحة 7 آلاف و200 متر، يطل على بحيرة الصيادين.

وتضم السوق 20 محلا لبيع الأسماك، إضافة إلى توفير 160 «فرش» معد ومجهز لبائعي الأسماك ممن جرى نقلهم من الأسواق القديمة.