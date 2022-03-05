هل تختلف أعراض أوميكرون من شخص لآخر؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه على الرغم من الانتشار السريع لمتحور أوميكرون والذي يشكِّل أغلبية الإصابات بفيروس كورونا في معظم دول العالم، إلا أنه ما زال هناك العديد التي تصاحب بمتحورات «دلتا- دلتا بلس»، وهذه المتحورات كانت سائدة قبل ظهور متحور أوميكرون منذ عدة شهور بأعراض أكثر حدة على المصابين بفيروس كورونا.

اختلاف أعراض أوميكرون بسبب جهاز المناعة

وأضاف بدران في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اختلافا كبيرا بين أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون والتي تختلف من شخص لآخر، وذلك يتوقف على قوة الجهاز المناعي لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا خاصة متحور «أوميكرون»، ولكنه أكد أن أعراضه لم تعد قوية مثل أعراض متحورات فيروس كورونا السابقة «دلتا- دلتا بلس».

أسباب اختلاف أعراض أوميكرون بين المصابين

وتابع عضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، أنه هناك اختلاف أيضا في المدة الزمنية للمصابين بمتحور أوميكرون وقدرتهم على التعافي من الآثار الجانبية للمصاحبة للعدوى بفيروس كورونا، لافتا إلى أن الأشخاص الملحقين أقل عرضة من الأشخاص غير الملحقين من المضاعفات المصاحبة للعدوى بمتحور أوميكرون، موضحا أن الأشخاص الذين يتمتعون بمناعة قوية وعدم الإصابة بأي أمراض مزمنة سرعة شفائهم تكون سريعة من الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للوقاية من أوميكرون

كما حذر «بدران»، المواطنين من خطورة التهاون من أعراض متحور أوميكرون التي قد تكون خفيفة في بداية العدوى ولكن هذه الأعراض تزيد تدريجيا مع الأيام حال عدم أخذ أي أدوية تقلل من مضاعفات التي تنتج عن العدوى، لافتا إلى أهمية الحصول على اللقاح بمختلف جرعاته المحددة والتي تقلل من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، بجانب الالتزام بالتدابير الوقائية.