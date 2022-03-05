رقم وزارة الصحة 105.. خط ساخن لاستقبال الشكاوى ونفي شائعات كورونا

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم صحة الأقاويل المنتشرة حول استعداد الوزارة لتطعيم المواطنين بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا أو الخامسة.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تعطي حتى الآن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، ومنظمة الصحة العالمية لم توص بالجرعة الرابعة أو أي جرعة أخرى، وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتواصل مع رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن 105 للإطلاع على مستجدات الفيروس وعدم الإنسياق وراء الشائعات.

رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه على المواطنين التواصل مع رقم وزارة الصحة المصرية الخط الساخن 105، الذي جرى تزويد عدد مقاعده إلى 800 لاستقبال كافة التساؤلات المتعلقة بفيروس كورونا وجميع اللقاحات وتلقي أى شكاوي متعلقة بجائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الإجابة على هذه التساؤلات تكون من خلال المصادر الرسمية لها، مضيفا الوزارة تناشد المواطنين بشكل مستمر بالحصول على لقاح كورونا وهناك عدة تسهيلات تم تقديمها لتطعيم المواطنين.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا فى غاية الأهمية خاصة وأنها تعمل على تنشيط وتعزيز الجهاز المناعى للجسم ضد متحورات فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، مطالبا المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بالحرص على الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، لافتا إلى إمكانية الحصول على الجرعة الثالثة فى غضون شهرين من تلقي الرسالة.

وفى سياق متصل كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، على استقرار المنحنى الوبائي لـ فيروس كورونا المستجد فى مصر من حيث الإصابات والوفيات، وطالبت الوزارة من المواطنين الحرص على اتباع الإجراءات الإحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام ووعدم التكدس، لافتة الى أن الإجراءات الإحترازية ما زالت السلاح الفعال لمواجهة الفيروس.