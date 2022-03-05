«الصحة»: 1.2 مليون مواطن حصلوا على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وصل إلى مليون و200 ألف مواطن.

جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها عبدالغفار لـ«الوطن»، حول آخر مستجدات لقاحات كورونا فى مصر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى وصل إلى 40 مليون و500 ألف مواطن، أما عدد المحصّنين بالكامل بلغ 30 مليون مواطن بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.

"عبدالغفار": لقاحات فائضة لتطعيم أكثر من 50 مليون مواطن

وأوضح أن الوزارة سوف تستقبل شحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر لديها لقاحات فائضة لتطعيم أكثر من 50 مليون مواطن.

تراجع في نسب التردّد على مستشفيات الحميات

وأضاف أن اللقاحات ساعدت في تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من شديدة الخطورة، لافتاً إلى أن اللقاحات خفّفت نسب التردّد على مستشفيات الحميات، مقارنة بفترات سابقة، مما أدى إلى تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.

الأعراض الجانبية للقاحات كورونا

وطمأن المتحدث باسم وزارة الصحة المواطنين بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، وقال إنها تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية، نافيًا ظهور أى أعراض جانبية خطيرة أو غريبة لدى الحاصلين على اللقاح فى مصر، مؤكداً أن اللقاحات أصبحت أهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.