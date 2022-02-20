«تعليم كفر الشيخ»: نسبة الحضور تعدت الـ90% بمدارس الفترة الواحدة «صور»

انتظمت الدراسة بـ 2244 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بكافة المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والفني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتسلم الطلاب الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

يأتي هذا بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام الدراسة في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وممارسة الأنشطة المتعددة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعليمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع انتظام الدراسة بالمدارس، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الأنشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

حضور الطلاب تعدى الـ90%

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لـ«الوطن»، أن نسبة الحضور تعدت الـ90% في أول يوم دراسي لمدارس الفترة الواحدة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها مديرو المدارس لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة اتباع الإجراءات فضلا عن تسليم الكتب للطلاب.

المرور على المدارس

أكد «عبدالله»، أنه قام بالمرور على عدد من المدارس وتبين انتظام الدراسة وسأل الطلاب عن تسليم الكتب، رغم موجة الطقس السيئ إلا أن الطلاب حضروا للمدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة وهي الأكثر في المحافظة.

يذكر أن تعليم كفر الشيخ، قد انتهت في وقت سابق، من الاستعدادات لاستقبال طلاب الفصل الدراسي الثاني، مشددة على اتباع الإجراءات الاحترازية بالمدارس.