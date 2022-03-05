«البترول» تنفي شائعات وجود المنجنيز في الوقود المصري: «تعالوا حللوه»

نفى المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، ما تردد بشأن الوقود المصري، إذ نشر البعض شائعات حول أن الوقود المصري الذي يتم إنتاجه في مصر يحتوي على معدن المنجنيز، وهذا لا أساس له من الصحة، موضحًا أن البنزين المصري الذي يتم إنتاجه محليا ويتم ضخه في مستودعات رئيسية ومحطات الوقود يخضع لعمليات مراجعة وتحليل مستمرة للتأكد من أنه مطابق للمواصفات ولا يحتوي على أي معادن.

لم يرد للوزارة أي شكوى من الشركات العالمية بشأن البنزين المصري

وأضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لم يرد للوزارة أي شكوى من الشركات العالمية بشأن البنزين المصري، موضحًا أن هناك شركات محطات بنزين عالمية تعمل في مصر تخاف على سمعتها ويصل لها البنزين المصري الذي يتم إنتاجه في مصر، وفي حالة صحة الشائعات التي ترددت كانت على الفور سيكون هناك شكاوى للوزارة وهذا لم يحدث.

البنزين المصري مطابق للمواصفات العالمية

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول والثروات المعدنية، إلى أن البنزين المصري بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وفي بعض محطات البنزين عبوات يتم بيعها من أجل استخدامها كـمحسنات أداء يتم إضافتها مع البنزين وقد تسببت تلك المحسنات في حدوث مشاكل، «بنقول لأي شركة سيارات أوروبية بتقول إن البنزين المصري به منجنيز اتفضلوا عندنا لتحليل الوقود المصري للتأكد من خلوه من المنجنيز او أي معادن ».

أصحاب السيارات يضيفون محسنات للوقود

وأوضح المهندس حمدي عبد العزيز، أن الخطاب المتداول يستند لعينات موجودة بتنكات السيارات، وليس تنكات محطات البنزين، فبعض أصحاب السيارات يقومون بإضافة محسنات للوقود داخل خزانات سيارتهم، وقد يكون به نسب من المنجنيز، حال صحة الخطاب المتداول.