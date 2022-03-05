هدى المفتي ترفض الحديث مع وسائل الإعلام بملتقى «هي تستطيع»

يقام حاليا بالجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، ملتقى «هي تستطيع»، الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين والإعلاميين مثل رضوى الشربيني التي دخلت في نوبة كبيرة من البكاء مع ابنتيها بعد تكريمها من الملتقى.

ومن اللافت للنظر تصرفات هدى المفتي مع وسائل الإعلام الموجودة لتغطية الحدث، وبالرغم من أن هدى المفتي تعشق الظهور في الميديا والحديث عن نفسها وأعمالها الفنية في كل مناسبة، إلا أن الوضع تغير خلال حضورها الملتقى، وأصرت على عدم التسجيل مع أي مؤسسة إعلامية مكررة جملة «نو تسجيل نو ميديا».

حقيقة علاقة هدى المفتي بويجز

وربط الجمهور على السوشيال ميديا بين ويجز وهدى المفتي، خلال الأيام القليلة الماضية، وقالوا إن أغنية ويجز الأخيرة غناها لهدى، كما يضع كل منهما رمز حمامة السلام في التعريف الخاص به على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت، لم يرد أحد على حقيقة علاقتهما من عدمها.

رفع فيلم فرق خبرة لهدى المفتي من السينمات

يذكر أن هدى المفتي تزيل آخر عملين لها قائمة الإيرادات في السينما، وآخرهما فيلم فرق خبرة، الذي رفع من السينمات وعرض على المنصات بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة.

وشارك في بطولة فرق خبرة بجانب هدى المفتي، محمد الشرنوبي وطه دسوقي، وسبق فرق خبرة.

كما قدمت مؤخرا فيلم رأس السنة الذي شاركها في بطولته شيرين رضا، جيهان خليل، إنجي المقدم ومن إنتاج محمد حفظي.