حقق مسلسل «بيمبو»، نجاحًا كبيرًا بعد عرض أولى حلقاته اليوم الثلاثاء، على منصة «شاهد» الإلكترونية، حيث حصدت الحلقة ردود فعل إيجابية من الجمهور.

أبطال مسلسل بيمبو

مسلسل بيمبو بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، مغني الراب ويجز، سليمان عيد، ملك الحسيني، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم: بيومي فؤاد، رزان مغربي، سينتيا خليفة وآخرون، والمسلسل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، ومنة فوزي، وريم الدسوقي وعبدالعزيز النجار، ومن إخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.

هدى المفتي: مسسل بيمبو كوميديا سوداء مليئة بالمغامرات

وأوضحت هدى المفتي، خلال بيان صحفي لها، أنها تضع المسلسل في خانة الكوميديا السوداء المليئة بالمغامرات، وأن القصة تحمل بصمة خاصة تميز المخرج عمرو سلامة، وسيتابع الناس عملاً مميزاً بشخصياته الأساسية المتناغمة «بيمبو ولانا -وهي الشخصية التي أؤديها-، جابر، جايلاند، ثم شادي شقيق لانا».

هدى المفتي تكشف تفاصيل شخصيتها في «بيمبو»

وعن تفاصيل شخصية «لانا» التي تجسدها ضمن أحداث العمل، قالت الفنانة الشابة، إن هذه الشخصية هي مزيج من كل شئ، فهي الطيبة والذكية والشريرة والتي تحب أصدقاءها، و«أعتقد أنها ستصل إلى قلب الجمهور».

وأضافت هدى المفتي: «ولها صديقة تدعى مريم، تختفي في ظروف غامضة، وتحاول اكتشاف أسباب اختفائها، ومن هم الأشخاص الذين لهم مصلحة في هذا الأمر، ويساعدها في ذلك بيمبو وجابر».

هدى المفتي تشيد بالتعاون مع عمرو سلامة

كما أشادت بالتعاون الأول لها مع المخرج عمرو سلامة، وتقول: «هو مخرج متميز وذكي، ويعرف كيف يوجه الممثل ويصل إلى ما يريده منه دون الضغط عليه نفسياً، كما يعطيه مساحة ليظهر إبداعه، وأنا سعيدة أنني أطلّ اليوم من خلال (شاهد VIP)، التي أحرص على متابعة ما تعرضه من أفلام ومسلسلات متنوعة ومحتوى مسل».