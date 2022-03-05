كشفه البوستر.. تغيير مخرجة مسلسل «سوتس» بالعربي

قرر المنتج طارق الجنايني إسناد مسلسل «سوتس» للمخرج عصام عبدالحميد، بعد استبعاد مخرجة العمل مريم أحمدي، دون الكشف عن تفاصيل هذا التغيير.

هذا القرار اتضح من خلال بوستر المسلسل الذي نشره الفنان أحمد داوود عبر حسابه على موقع تبادل الصور «انستجرام».

شخصيات آسر ياسين وأحمد داود في «سوتس»

ويجسد أحمد داود في المسلسل شخصية آدم منصور، وهو مايك روس في النسخة الأجنبية من العمل، بينما يجسد آسر ياسين شخصية زين ثابت وهو هارفي سبيكتر في النسخة الأجنبية، ويتعرفان على بعضهما البعض في بداية الحلقات ليخوضا تحديات صعبة من أجل حل مشكلات تواجهما.

أبطال مسلسل «سوتس» بالعربي

يشارك بطولة المسلسل عدد من النجوم، ومنهم صبا مبارك، التي تشارك أيضًا في بطولة مسلسل «توبة» مع عمرو سعد، ويجرى تصويره في لبنان، وريم مصطفى والتي تشارك أيضًا في رمضان بأول بطولاتها المطلقة بمسلسل «دوبامين» مع محمد كيلاني وتيام قمر، ومحمد شاهين وتارا عماد اللذين يتفرغان للمسلسل فقط في رمضان.

والمسلسل من تأليف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، والذي يعود للكتابة بعد آخر أعماله في فيلم «رأس السنة»، وعرض قبل عامين، ويشاركه التأليف أيضا السيناريست ياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

وحققت النسخة الأجنبية من مسلسل «سوتس» نجاحًا كبيرًا وقت عرضها على القنوات والمنصات المختلفة، وأصبح المسلسل من الأيقونات في الخارج.

وتدور أحداث المسلسل الأجنبي حول شركة خيالية للمحاماة، وهو مكون من 9 أجزاء، وبدأ عرضه في أمريكا عام 2011.

شخصيات النسخة الأجنبية

وشخصيات المسلسل الرئيسية في نسخته الأجنبية: «جابريل ماخت، باتريكجاى آدمز، سارة رافيرتي، ميجان ماركل، ريك هوفمان، جينا توريس».