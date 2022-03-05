كواليس محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد.. ظهر على كرسي متحرك

شهدت الجلسة الثالثة من محاكمة كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، التي عقدت أمام محكمة جنايات الجيزة، في الكيلو 10 ونص، وبدأت في الحادية عشرة صباح اليوم بوصول أسر المجني عليهم الأربعة إلى مقر المحكمة، العديد من الكواليس والأحداث.

محاكمة كريم الهواري

ووصلت أسرة المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد، إلى مقر المحكمة لحضور جلسة نجلهم الذي ظهر للمرة الأولى دون التواجد على السرير ولكنه كان جالسا على كرسي متحرك، وسط حراسة أمنية مشددة داخل سيارة الإسعاف، وذلك نظرا لأن حالته الصحية تمنعه من الحركة بشكل طبيعي، نتيجة إصابته بكسور في منطقة الحوض، ومعاناته من إصابات أخرى نتيجة الحادث.

واستمعت هيئة المحكمة في جلسة محاكمة كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد، لأقوال شاهد الإثبات الثالث في القضية، الذي أدلى بأقواله أمام المحكمة بأنه قدم الـ«دي في أر»، الخاص بالحادث للنيابة العامة، فضلا عن اقتطاعه الجزء الخاص بالحادث وتقديمه للنيابة، مشيرا إلى أن المسافة التي تفصل بين الفيلا ومكان وقوع الحادث لا يعلمها، ولا يستطيع تحديد سرعة السيارة التي كان يسير بها المجني عليهم، وأنه لا يتذكر مكان سيارتهم بالتحديد على الطريق، مؤكدا تمسكه بأقواله أمام النيابة العامة.

أحداث جلسة كريم الهواري

وشهدت جلسة محاكمة كريم الهواري، العديد من الأحداث؛ أهمها سماع شهود الإثبات في قضية المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد وهو طبيب العناية المركزة، الذي أكد أنه تم أخذ عينة الدماء من المتهم من قبل فريق التمريض بالمستشفى في وجود ممثل النيابة العامة، مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلة من دخول ممثل النيابة لغرفة العناية المركزة في هذه الحالات من الحوادث لاستجواب المجني عليه أو المتهم، وأن العينة تم أخذها بعد إجراء العملية الجراحية التي خضع لها.

وأضاف طبيب العناية المركزة في قضية المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد، أن المسكنات والأدوية التي أخذها كريم الهواري قبل خضوعه للعملية الجراحية تم إثباتها عن طريق المستشفى، وأنه لا يعلن سبب أخذه مخدر 50 ملل من البيسادين.

وطلب محمد حمودة دفاع المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد، الاستماع لأقوال طبيب التخدير الذي تولى الإشراف على تخدير المتهم قبل أن يخضع للعملية الجراحية، وليس السماع لطبيب العناية المركزة، فضلا عن طلبه سماع شهادة شهود الإثبات الأول والثاني، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين وليس طبيب التخدير، كما طلب استدعاء باقي شهود الواقعة.