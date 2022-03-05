بعد مطالب بمنع عرض الفيلم.. هدى المفتي: «رأس السنة» بره الصندوق رغم النقد

قالت الفنانة الشابة هدى المفتي، في كلمتها خلال حضورها فعاليات ملتقى she can بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة تحت رعاية وزارة التخطيط، إنها سعيدة بفيلم رأس السنة، رغم الانتقادات.

وكان عدد من الانتقادات قد طالت فيلم رأس السنة، وطالب البعض بمنع عرضه بسبب المشاهد التي وصفت بالجريئة، وقالت هدى في كلمتها: «كنت شايفة الفيلم إنه تحدي وبره الصندوق وأول فيلم أشارك فيه»، والفيلم من بطولة كل من إياد نصار، أحمد مالك، إنجي المقدم، شيرين رضا، وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة وقت عرضه في السينما.

رأى هدى المفتي بفيلم بنات ثانوي

وأكملت هدى حديثها، معبرة عن سعادتها بمشاركتها في فيلم بنات ثانوي، الذي يعتبر أول فيلم يعرض لها في السينما بالرغم من أنها بدأت تصويره بعد مشاركتها في فيلم رأس السنة، ولكن عرض أولاً، وتابعت: انبسطت في فيلم بنات ثانوي كان ارتجالي وعفوي بعيدا عن الورق، وفيلم بنات ثانوي، بطولة جميلة عوض، مايان السيد، مي الغيطي وهنادي مهنا ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل.

تفاصيل مسلسل «تحقيق»

وشاركت مؤخرا هدى المفتي بمسلسل «تحقيق» والذي حقق نجاحا كبيرا رغم عرضه منذ أيام عبر منصة «واتش إت» في انطلاقتها الجديدة، والمسلسل يشارك في بطولته كل من أحمد مالك، تارا عماد، علي قاسم، خالد أنور، مي الغيطي، وتدور أحداثه حول مسلسلات الجريمة، ومن المقرر أن يقدم منه خلال الفترة المقبلة جزء ثانٍ من المقرر أن يبدأ تصويره بعد عيد الفطر المقبل.

كما تنتظر هدى عرض فيلم «كيرة والجن» مع أحمد عز وكريم عبدالعزيز ومن تأليف الكاتب أحمد مراد وإخراج مروان حامد.