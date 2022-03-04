السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من التوسعات في الطرق والمحاور الجديدة

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعات في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذا في الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كل الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

السيسي يتفقد محوري عمر المختار وجوزيف تيتو

كما تفقد الرئيس، الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار، في منطقة مسطرد امتداداً لمحور عدلي منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، التي تمتد من أسفل كوبري الحرفيين حتى الطريق الدائري بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه.

الرئيس يتابع استكمال الأعمال الإنشائية في محور «شينزو آبي»

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس تفقد أيضاً استكمال الأعمال الإنشائية في محور «شينزو آبي»، الذي يسهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مروراً بطريق السويس والطريق الدائري، بطول 15 كم وبواقع 5 حارات مرورية في كل اتجاه، كما يتضمن 10 «كباري علوية».